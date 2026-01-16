Сальдо прокомментировал сообщения о нехватке топлива в Херсонской области

Информация о нехватке бензина и дизельного топлива на АЗС в Херсонской области — это ложь, их в регионе достаточно. Об заявил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере Мах.

По его словам, украинский центр информационно-психологических операций распространяет фейки об обязательной установке на транспортные средства газобаллонного оборудования, якобы из-за дефицита топлива в регионе.

«Это наглая ложь. Дефицита топлива нет — в этом водители могут легко убедиться на любой ближайшей АЗС или по открытой информации в сети», — сказал Сальдо.

По его словам, ГСМ поставляют в регион в достаточном объеме, предпосылок для сокращения поставок нет.

Глава региона подчеркнул, что растиражированный в интернете «указ» — это грубая подделка. Никаких требований по установке ГБО для владельцев транспортных средств не существует.

Осенью Сальдо заявил, что нехватки дизельного топлива и газа в Херсонской области не наблюдается, но есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина.