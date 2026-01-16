Экс-заместитель главы метро Москвы сделал заявление в суде

Бывший первый заместитель начальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов признал вину в получении взяток от представителя компании «Техпромимпорт». Об этом сообщает ТАСС.

«Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю», — заявил он на судебном заседании.

До этого Бастрыкин сообщил об аресте имущества Дощатова на сумму 100 млн рублей. В июле Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок подсудимого.

Дощатов был арестован в 2024 году по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за принятие некачественных полушпал, которые использовались при строительстве новых веток столичного метро и реконструкции старых. Вместе с ним по этому делу также проходят еще три человека: бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский — за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО «Мапид» и «СОГО с.п.а» на менее качественную. В результате подозреваемые организовали на территории Белоруссии изготовление полушпал, которые заведомо не отвечали необходимым требованиям, а затем поставили продукцию под видом оригинальной в АО «Мосинжпроект». За нее они получили оплату более 2 млрд рублей.

Ранее у семьи бывшего мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости.