Клава Кока о начале пути певицы: «Были варианты переспать с известным человеком»

Певица Клава Кока призналась в эфире нового шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?», что не стала бы вступать в интимную близость ради успеха в карьере. Выпуск со звездой опубликован на платформе VK Видео.

«У меня были варианты переспать с известным человеком и стать популярной. Это было еще задолго до того, как я попала в лейбл», — рассказала артистка.

Кока поделилась, что в начале карьеры искала различные возможности пробиться в эфир: ходила во все массовки телевизионных шоу, проходила различные кастинги и конкурсы.

«Несомненно, иногда я находила какие-то объявления типа: «Мы ищем молодую певицу». Также я работала в караоке, где порой был сомнительный контингент, в том числе я получала сомнительные предложения от людей, которые приходили туда и мои руководители», — рассказала она.

Певица не стала скрывать, что однажды ходила домой к неизвестному мужчине, который представился ей продюсером. Кока познакомилась с ним по объявлению и не думала в тот момент, что мужчина планирует выйти с ней за рамки профессиональных отношений. Она заявила, что всегда придерживалась «сказочных ожиданий»: считала, что можно стать популярной и без того, чтобы с кем-то переспать.

«Я была очень маленькой и тупой. <…> Он ко мне открыто не приставал, но это все было очень странно. Поскольку я была маленькая и не совсем понимала, что происходит, то непонятно, что могло бы со мной произойти, не сыграй я чуть-чуть иначе», — сказала певица.

