Учителя сажали ребенка с аутизмом в деревянный ящик во время уроков

В штате Нью-Йорк родители восьмилетнего мальчика с аутизмом намерены подать в суд на школьный округ Салмон-Ривер из-за того, что их сына держали в ящике во время уроков. Об этом сообщает New York Post.

По словам матери, ее восьмилетний сын с аутизмом всего два дня проходил в новую школу в округе Салмон-Ривер, после чего она узнала, что учителя запирали сына в деревянный язык, чтобы он не мешал другим ученикам.

Отец ребенка и бывший член школьного совета поддержали эти утверждения, заявив, что в округе используется как минимум три подобных ящика, в которых держат детей с особенностями развития.

Руководство образовательного учреждения принесло семье извинения и пообещали привлечь к расследованию инцидента полицию. Родители пострадавшего мальчика намерены судиться со школой и требовать моральной компенсации.

