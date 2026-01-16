Группа туристов из Германии незаконно пересекла границу между РФ и Финляндией

Трое немецких туристов на снегоходах пересекли границу между Финляндией и РФ

Три гражданина Германии незаконно пересекли границу между РФ и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякке. Об этом сообщила пресс-служба финской пограничной службы.

В заявлении говорится, что вечером 14 января немцы отправились на прогулку на снегоходах. Во время нее они пересекли российскую границу, а затем вернулись на территорию Финляндии. После этого туристов задержал патруль пограничной охраны.

Иностранцев отправили на допрос, в ходе которого они рассказали, что нарушили границу из любопытства. Как отметили в пограничной службе Финляндии, на восточной границе республики отсутствуют ограждения, которые могли бы остановить нарушителей.

Телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на капитана финской пограничной службы Кайнуу Юха Ромппайнен сообщила, что дело троих немцев должны в скором времени передать на рассмотрение в суд. Гражданам Германии будет предъявлено обвинение до того, как они покинут Финляндию.

15 января бывший министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с РФ. По его мнению, этот шаг может помочь улучшить экономическую ситуацию в республике.

Ранее в Финляндии заявили, что на обитающих в стране оленей нападают волки из РФ.