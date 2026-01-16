Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Священник РПЦ назвал греховной святочную традицию

Священник РПЦ Островский: святочные гадания — это грех и безумие
Shutterstock

Священник РПЦ Павел Островский изданию «Москва» назвал греховной одну святочную традицию.

Речь идет о гаданиях, традиционно проводимых в святки.

«Грешно, с позиции религии, и абсолютное безумие, с точки зрения человеческого разума», — сказал он.

Островский отметил, что ответы на главные вопросы может дать христианское мировоззрение.

«Экспериментальным способом уже давно доказано, что все эти гадания — абсолютная чушь», — подытожил священник.

В то же время заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиовед Роман Силантьев заявил, что гадание является богопротивной практикой, а верующие люди не должны прибегать к магии.

После православного Рождества, который отмечается 7 января, в народной культуре начинаются Святки — период, продолжающийся до Крещения 19 января. Согласно поверьям, именно в это время принято гадать, в том числе в крещенский сочельник. Однако, как подчеркнул религиовед, такие обычаи не имеют отношения к истинной религиозной традиции.

Ранее казанский священник Ермолин объяснил, почему для попадания в рай одних только добрых дел недостаточно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638467_rnd_4",
    "video_id": "record::4946ae7b-7a42-4ac0-97ed-c86d4ece2a19"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+