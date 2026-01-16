Священник РПЦ назвал греховной святочную традицию

Священник РПЦ Павел Островский изданию «Москва» назвал греховной одну святочную традицию.

Речь идет о гаданиях, традиционно проводимых в святки.

«Грешно, с позиции религии, и абсолютное безумие, с точки зрения человеческого разума», — сказал он.

Островский отметил, что ответы на главные вопросы может дать христианское мировоззрение.

«Экспериментальным способом уже давно доказано, что все эти гадания — абсолютная чушь», — подытожил священник.

В то же время заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета, религиовед Роман Силантьев заявил, что гадание является богопротивной практикой, а верующие люди не должны прибегать к магии.

После православного Рождества, который отмечается 7 января, в народной культуре начинаются Святки — период, продолжающийся до Крещения 19 января. Согласно поверьям, именно в это время принято гадать, в том числе в крещенский сочельник. Однако, как подчеркнул религиовед, такие обычаи не имеют отношения к истинной религиозной традиции.

