Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отреагировал на своей странице в социальной сети X на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о конфликте на Украине.

«Ему нужно: покинуть Донбасс, легализовать русский язык, легализовать Русскую церковь. Он знает это с августа прошлого года. Он отказывается», — говорится в публикации.

15 января Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, по итогам которого написал в своем Telegram-канале, что Украина никогда не была и не будет препятствием на пути к миру в республике.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

