Автомобиль наехал на группу людей на Невском проспекте

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На Невском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль Mercedes столкнулся с Subaru Forester, после чего вылетел на тротуар, где наехал на шесть пешеходов, передает РИА «Новости».

«Произошло столкновение 2 транспортных средств: Mercedes и Subaru Forester с последующим наездом автомобиля Mercedes на 6 пешеходов. В результате ДТП тяжелые травмы получили трое пешеходов, из них один ребенок на вид 11-13 лет», — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении Невского проспекта с набережной реки Фонтанки.