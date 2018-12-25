СМИ: на нескольких федеральных дорогах России повысят лимит скорости

В России намерены увеличить разрешенную скорость на некоторых федеральных дорогах с 90 до 110 километров в час, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

В первую очередь скоростной режим предполагается изменить на территории Псковской области и Пермского края. Речь идет о 419 — 616-м км трассы М-9 «Балтия», 178 — 542-м км дороги Р-23, 105 — 141-м км дороги Р-56, 4 — 59-м км дороги А-212.

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Издание сообщает, что также возможно повышение разрешённой скорости до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

По данным газеты, такие нововведения нужны для повышения пропускной способности дорог и снижения аварийности.