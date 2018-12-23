На Украине перевернулся пассажирский автобус
На автодороге Сумы — Ромны — Пирятин перевернулся маршрутный пассажирский автобус, в котором находились 15 человек. Об этом сообщает портал Politeka со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Красное Пирятинского района.
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«На момент аварии в салоне находилось полтора десятка человек. Трое из них получили неопасные для жизни травмы <...> Одного мужчину госпитализировали», — добавили на портале.
Причины аварии в данный момент устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Украине водитель автобуса несколько дней возил радиоуправляемую взрывчатку.