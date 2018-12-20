В Подмосковье два грузовика столкнулись и загорелись
На Минском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, в результате инцидента одни человек погиб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.
Отмечается, что инцидент произошел на 24 км Минского шоссе в 19.00.
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«В результате аварии загорелись два грузовых автомобиля. Погиб один человек», — сообщили в пресс-службе.
Представители ведомства добавили, что причины ДТП в данный момент устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Москве произошла авария с автобусом, фурой и двумя автомобилями.