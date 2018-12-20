В Германии машина въехала в группу людей на остановке, есть жертвы

В немецком городе Рекклингхаузен (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль въехал в группу людей на автобусной остановке, пишет таблоид Bild.

Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, а еще восемь получили ранения. В полиции добавили, что автомобиль свернул с дороги, пересек встречную полосу и совершил столкновение с людьми.

Реклама

Правоохранительные органы не исключают, что мужчина въехал в людей намеренно.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть погибший.