В Германии машина въехала в группу людей на остановке, есть жертвы
В немецком городе Рекклингхаузен (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль въехал в группу людей на автобусной остановке, пишет таблоид Bild.
Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, а еще восемь получили ранения. В полиции добавили, что автомобиль свернул с дороги, пересек встречную полосу и совершил столкновение с людьми.
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Правоохранительные органы не исключают, что мужчина въехал в людей намеренно.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть погибший.