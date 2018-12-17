В Дагестане микроавтобус упал в кювет, есть пострадавшие
В результате аварии с микроавтобусом в Дагестане пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
ДТП произошло в Карабудахкентском районе республики, на 13-м километре автодороги Гурбуки - Курма.
«Автомобиль «Газель» упал в кювет. По предварительным данным, пострадали семь человек», — сообщил источник агентства.
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Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. По предварительной версии, водитель «Газели» не справился с управлением.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Кировской области погиб человек.