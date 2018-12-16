В полиции Швейцарии уточнили данные о пострадавших в ДТП россиянах

Пресс-секретарь кантональной полиции Швейцарии Ребекка Тилен заявила, что в ДТП с автобусом пострадали шесть граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время правоохранительные органы занимаются подсчетом людей.

«По нашим данным, это последняя информация, там было 6 человек (россиян)», — сказала Тилен.

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Она добавила, что в настоящее время эти цифры никому не передавались.

По словам пресс-секретаря российского посольства в Швейцарии Станислава Смирнова, россияне получили незначительные травмы, у некоторых переломы. При этом одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что десять россиян пострадали в результате аварии с автобусом под Цюрихом в Швейцарии.