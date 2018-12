В Лондоне двухлетнего ребенка сбила машина без водителя

В Великобритании двухлетнего ребенка сбил автомобиль в котором, по предварительным данным, на момент аварии никого не было. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на севере Лондона около 15.00 (18.00 мск). Отмечается, что на место происшествия прибыл ряд экстренных служб, в том числе санитарная авиация и группа реагирования в опасных местах.

Ребенок получил травмы, он был доставлен в больницу. При этом в полиции сообщили, что в автомобиле на момент аварии не было водителя или пассажиров и никто не был задержан.

Ранее сообщалось, что Uber пообещал вернуться к испытаниям беспилотных автомобилей после смертельного ДТП с участием одного из них.

#Enfield

Police were called by the @Ldn_Ambulance at 3.13pm following reports of a car collision with a child on Hood Avenue, #N14.



The @LDNairamb and @LAS_HART also attended.



Some of the emergency remain at the scene.



Photo's: @AkstyleLondon pic.twitter.com/oRe5WySBAB