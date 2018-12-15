В Ялте грузовик рухнул на аквапарк

В Ялте грузовой автомобиль упал с обрыва на аквапарк отеля «Интурист», сообщает ТАСС со ссылкой управление МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил съезд с обрыва.

«Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть», — отметила представитель МВД

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Получил ли аквапарк повреждения в ведомстве не уточнили.

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