Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Красноярском крае

Следователи проводят проверку на предприятии-перевозчике, автобус которого попал в аварию в Назаровском районе Красноярского края. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Подчеркивается, что предварительная причина ДТП — неправильные действия водителей.

Для установления обстоятельств дела назначены экспертно-криминалистические экспертизы.

Уточняется, что после аварии за медицинской помощью обратились 19 пассажиров автобуса. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае при аварии с автобусом погибли четыре человека.