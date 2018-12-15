Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Красноярском крае
Следователи проводят проверку на предприятии-перевозчике, автобус которого попал в аварию в Назаровском районе Красноярского края. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД по Красноярскому краю.
Как отмечается, возбуждено уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Подчеркивается, что предварительная причина ДТП — неправильные действия водителей.
Для установления обстоятельств дела назначены экспертно-криминалистические экспертизы.
Уточняется, что после аварии за медицинской помощью обратились 19 пассажиров автобуса. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае при аварии с автобусом погибли четыре человека.