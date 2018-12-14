Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером в пятницу, 14 декабря, достигли 9 из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на Москворецкой, Раушской и Софийской набережных.

Также существенно затруднено движение на Садовом кольце, загружены Валовая улица, Зацепский Вал и Зубовский бульвар.

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Пробки растянулись по обеим сторонам Третьего транспортного кольца (ТТК) на юге, юго-западе, юго-востоке и северо-западе.

Заторы образовались по обеим сторонам северной части МКАД и на юго-западе по внешней стороне.

Ранее москвичей предупредили о двухнедельных «новогодних пробках».