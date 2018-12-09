В Египте при аварии погибли россияне

Два человека из России погибли в результате аварии в Египте, передает РИА «Новости» со ссылкой на консульский отдел посольства России в Каире.

Как отмечается, еще один человек получил ранения.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе, которая связывает Каир и курортный город Хургада.

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«ДТП произошло на трассе ближе к Рас Гарибу. Погибли два человека, один легко ранен. Что случилось, пока непонятно, мы продолжаем выяснять обстоятельства», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, автомобиль, в котором находились граждане России, мог столкнуться с грузовым автомобилем.

Ранее сообщалось, что трое россиян погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана.