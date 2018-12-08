На востоке Москвы произошло ДТП с участием «скорой», есть пострадавшие
В управлении ГИБДД по Москве проинформировали о ДТП с участием автомобиля и машины скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По имеющейся информации, ДТП произошло в районе д.47 на Сиреневом бульваре. В результате произошедшего пострадали два фельдшера и находящийся в машине «скорой» пациент.
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае.