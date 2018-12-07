В ГИБДД объяснили просьбу отложить введение новых номеров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/105/11881105/RIAN_5485644.HR-pic905-895x505-80405.jpg">

Представители российской Госавтоинспекции пояснили, что направили запрос о переносе введения нового ГОСТа по автомобильным регистрационным знакам из-за необоснованных расходов федерального бюджета, передает ТАСС.

«В целях реализации возложенных на МВД России полномочий по регистрации транспортных средств и исключения возможных необоснованных расходов федерального бюджета Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа 2019 года в связи с вступлением в силу закона о «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — заявили в МВД.

Ранее СМИ писали, что ГИБДД просит отложить введение новых автономеров.