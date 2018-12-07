В Польше уточнили число жертв крупной аварии с автобусом

В результате переворота автобуса в польской Нижней Силезии погиб один человек, еще у 18 пассажиров зафиксированы опасные для жизни травмы, передает Wiadomosci.

Отмечается, что автобус перевозил 51 человека. Авария произошла в районе населенного пункта Суха Гурна недалеко от въезда на автостраду S3.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом пострадали 44 человека. Также поступали данные о том, что местные спасатели ищут пять человек, которые, согласно списку, ехали в автобусе.