Москвичей предупредили о двухнедельных «новогодних пробках»

В последние две недели декабря на дорогах Москвы ожидается особенно напряженная дорожно-транспортная ситуация, но с 30 декабря дороги станут значительно свободнее. Об этом говорится в сообщении столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве прогнозируют, что загруженность дорог увеличится на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 млн машин в сутки.

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По предварительным данным, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, локальные затруднения могут наблюдаться у торговых центров и развлекательных заведений.

Уточняется, что число поездок возрастает из-за подготовки жителей Москвы и ближайших регионов к праздникам, обеспечением проезда детей на новогодние «елки», а также увеличением числа ДТП из-за снега и гололедицы.

ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в этот период, чтобы точнее рассчитать время в пути.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о длинной рабочей неделе перед Новым годом.