Виновник ДТП с шестью жертвами на Кубани был без прав и ехал по встречной
Водитель легкового автомобиля, в результате столкновения которого со скорой помощью в Краснодарском крае погибли шесть человек, был без водительских прав и выехал на встречную полосу, сообщается на сайте краевого ГУ МВД.
«Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления автотранспортными средствами. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение», — говорится в тексте официального сообщения.
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Сообщается также, что были установлены личности его пассажиров — 22-летней местной жительницы и 11-летнего подростка.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае.