В Иркутской области верблюды Славик и Сережа стали участниками ДТП
В Иркутской области водитель фуры, перевозившей верблюдов во время гастролей сочинского цирка по региону, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание грузовика. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
Отмечается, что водитель фуры с верблюдами Славиком и Сережей сначала поехал по неправильной дороге, а поздно вечером не справился с управлением и попал в ДТП.
По данным МВД, на место происшествия отправились экипаж ГИБДД и сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области.
«Восемь часов заняла операция по спасению верблюда [Славика], пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в Усть-Илимском районе», — говорится на сайте ведомства.
Подчеркивается, что Славик не получил травм, а второй верблюд, Сережа, в результате ДТП скончался.
Ранее сообщалось, что на Урале неизвестный силовик незаконно застрелил из машины косулю и сразу погиб в ДТП.