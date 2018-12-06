В Иркутской области верблюды Славик и Сережа стали участниками ДТП

В Иркутской области водитель фуры, перевозившей верблюдов во время гастролей сочинского цирка по региону, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание грузовика. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Отмечается, что водитель фуры с верблюдами Славиком и Сережей сначала поехал по неправильной дороге, а поздно вечером не справился с управлением и попал в ДТП.

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По данным МВД, на место происшествия отправились экипаж ГИБДД и сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области.

«Восемь часов заняла операция по спасению верблюда [Славика], пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в Усть-Илимском районе», — говорится на сайте ведомства.

Подчеркивается, что Славик не получил травм, а второй верблюд, Сережа, в результате ДТП скончался.

Ранее сообщалось, что на Урале неизвестный силовик незаконно застрелил из машины косулю и сразу погиб в ДТП.