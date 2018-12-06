«Ъ»: ГИБДД просит отложить введение новых автономеров
Госавтоинспекция (ГИБДД) попросила Росстандарт отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД.
В издании напомнили, что введение новых автономеров планировалось на 1 января 2019 года.
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Источник, знакомый с ситуацией, объяснил газете, что ГИБДД просит отложить введение нового формата номеров до августа будущего года из-за особенностей полицейских государственных закупок. Он добавил, что перенос сроков позволит избежать «возможных необоснованных расходов федерального бюджета».
Отмечается, что в Росстандарте получили предложение ГИБДД и пообещали его рассмотреть.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о новых автомобильных номерах.