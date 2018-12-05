МВД объявило об изменениях в экзаменах на водительские права

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Министерство внутренних дел России сообщило о том, что в начале 2019 года планируется внести на рассмотрение правительства проект постановления, в соответствии с положениями которых будут объединены испытания «площадка» и «город», передает ТАСС.

«В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — заявил представитель министерства.

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По его словам, в новых правилах сдачи экзамена на вождение планируется проверять навыки по управлению автомобилем только в условиях реального дорожного движения.

Ранее сообщалось, что автошколы предложили изменить экзамен на получение прав.