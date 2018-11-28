Трамп пригрозил оставить без субсидий General Motors

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пригрозил автомобильной корпорации General Motors (GM) урезать субсидии после того, как в компании объявили о планах уволить тысячи работников американских фабрик из-за финансовых проблем в компании.

Трамп обратил внимание на тот факт, что GM планирует закрыть заводы в американских штатах Огайо, Мичиган и Мэриленд, в то время как в Мексике и Китае фабрики остаются. В связи с этим американский лидер заявил о намерении урезать все субсидии корпорации.

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«США сохранили General Motors, и это благодарность, которую мы за это получаем!», — написал Трамп.

По его мнению, ставка GM на американский и китайский рынок не окупится.

«Я должен защитить американских рабочих!», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине.