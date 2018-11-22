В ГИБДД намерены приравнять некоторые лекарства к алкоголю и наркотикам

В ГИБДД планируют приравнять эффект от употребления некоторых лекарственных средств к наркотическому и алкогольному опьянению, передает RT.

Сообщается, что список препаратов, а также правоприменительный механизм будет разработан совместно с Минздравом.

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Как отмечается, на данный момент административный кодекс не позволяет признать состояние опьянения у водителей, которые употребляют такие препараты, как фенобарбитал или димедрол.

«В случаях употребления водителями ряда лекарств, например димедрола, медицинскими учреждениями выдаётся акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нём лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», — пояснил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков

Ранее в ГИБДД внесли ясность в сообщения о штрафах за отсутствие зимней резины.