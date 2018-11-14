Следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

Экс-следователь Генпрокуратуры Денис Исаков скончался в больнице после ДТП, передает ТАСС.

«На автомобиле BMW 4 ноября Исаков врезался в бордюр на Севастопольском проспекте. Он получил тяжелую травму и был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание», — сказал источник в правоохранительных органах.

Исаков занимался в том числе расследованием дела ЮКОСа. В 2013 году Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии условно, признав виновником ДТП, в котором погиб человек.