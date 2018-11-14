В центре Киева автомобиль провалился в кипяток, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Уточняется, что на месте инцидента провалился асфальт из-за прорыва трубы тепловой сети.

«Произошло масштабное повреждение тепловой сети диаметром 400 миллиметров, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть», –– говорится в сообщении.

Водитель автомобиля не пострадал, однако некоторые прохожие обожгли ноги в кипятке, попавшем на дорогу.