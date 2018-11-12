В Чернобыльской зоне отчуждения четверо иностранцев пострадали в ДТП с лосем

В Чернобыльской зоне отчуждения легковой автомобиль сбил лося, в результате столкновения пострадали четыре иностранца. Об этом говорится в фейсбуке полиции Киевской области.

По данным пресс-службы, в результате наезда животное погибло. Три гражданина Великобритании и один гражданин Румынии были госпитализированы.

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Сообщается, что ДТП произошло на Чернобыль-Славутич. Лось неожиданно выбежал на проезжую часть, и водитель не успел затормозить.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение».

Ранее сообщалось, что около 200 щенков из Чернобыля собрались вывезти в США.