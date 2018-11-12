В ГИБДД внесли ясность в сообщения о штрафах за отсутствие зимней резины

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В ГИБДД заявили, что в российском законодательстве на данный момент не существует штрафов за отсутствие зимней резины, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что в настоящее время единственный документ, регулирующий использование зимних шин — техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». При этом в действующем Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение техрегламентов Таможенного союза.

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Нововведения, вступившие в силу 11 ноября, касаются требований комплектации зимними шинами легковых автомобилей и грузовиков массой не более 3,5 тонн в зимний период. Также не допускается установка шин разных моделей на одну ось транспортного средства.

Ранее сообщалось, что водителей легковушек обязали использовать зимнюю резину.