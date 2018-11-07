Три автомобиля столкнулись на МКАД

В результате столкновения трех автомобилей на МКАД в районе природно-исторического парка «Москворецкий» получили травмы два человека, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ ГИБДД по Москве.

«Примерно в 21:15 поступила информация о столкновении «Газели», Renault и Ford на 58 км МКАД. В результате аварии пострадали два человека», — сообщили в ГИБДД.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.