В США школьный автобус столкнулся с мусоровозом

В округе Монтгомери в американском штате Мэриленд школьный автобус столкнулся с мусоровозом, по меньшей мере 11 человек госпитализированы. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

По данным правоохранительных органов, в школьном автобусе находились 39 детей. Отмечается, что девять из них госпитализированы. Также известно, что травмы получили водители обоих транспортных средств.

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В полиции добавили, что жизни пострадавших находятся вне опасности.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми-гимнастами попал в аварию под Тюменью.