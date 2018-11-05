В Самарской области автомобиль насмерть сбил инспектора ДПС

В управлении МВД по Самарской области проинформировали о ДТП, в котором погибли два человека, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в 1.20 недалеко от села Печерское Сызранского района. На 925 км трассы М-5 «Урал» инспектор ДПС попытался остановить Infiniti за превышение скорости во время обгона по встречной полосе.

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По предварительной информации, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением, сбил инспектора и съехал в кювет.

«В результате инспектор ДПС 1994 года рождения погиб на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что один из двух человек, находящихся в салоне автомобиля также погиб.

Ранее в Ростовской области суд вынес приговор водителю, который укусил за руку сотрудника ДПС. Мужчина был приговоре к выплате штрафа в 70 тысяч рублей.