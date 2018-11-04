В Висконсине автомобиль наехал на группу людей
В американском штате Висконсин в результате наезда автомобиля на группу людей, погибли четыре человека. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в ДТП также пострадал один человек.
Как отмечается, группа людей занималась уборкой мусора у дороги.
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При этом водитель автомобиля скрылся с места ДТП.
В настоящее время водитель сдался полиции, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
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