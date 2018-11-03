В Татарстане пьяный водитель сбил троих подростков

В деревне Новое Каширово в Татарстане нетрезвый водитель наехал на троих подростков, двое из них погибли. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 ноября в 23.45 (время совпадает с мск).

Как отмечается, водитель выбрал скорость, небезопасную для участников дорожного движения, в результате чего наехал на троих подростков подростков 2002, 2003, 2004 годов рождения.

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«В результате ДТП двое подростков от полученных травм скончались на месте, один доставлен в медицинское учреждение Альметьевска», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель с места аварии скрылся, но вскоре был найден и задержан. Им оказался 26-летний житель Казани, который на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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