МВД сообщило подробности о столкновении поезда с грузовиком на Кубани
Водитель автомобиля «КамАЗ», который утром 3 октября столкнулся на железнодорожном переезде с поездом Минск-Адлер, проехал на запрещающий сигнал светофора, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Краснодарскому краю.
Сообщается, что в настоящее время перекрытия движения проезде нет. На месте ДТП работают полицейские.
«По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования», — сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что транспортное средство получило значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком.