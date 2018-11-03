МВД сообщило подробности о столкновении поезда с грузовиком на Кубани

Водитель автомобиля «КамАЗ», который утром 3 октября столкнулся на железнодорожном переезде с поездом Минск-Адлер, проехал на запрещающий сигнал светофора, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в настоящее время перекрытия движения проезде нет. На месте ДТП работают полицейские.

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«По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», двигался через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что транспортное средство получило значительные механические повреждения, поезд не подлежит постановке на рельсы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком.