Омелян указал на потенциал Украины стать мировым центром производства электрокаров

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в своем фейсбуке, что Украина обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы стать мировым центров по производству батарей и электрических автомобилей.

По его словам, на Украине сосредоточены «богатейшие» месторождения лития и кобальта в Европе. Однако, подчеркнул Омелян, чтобы Украина могла стать мировым центром по производству электрокаров, Верховной Раде необходимо принять закон о 15-летней стратеги производства таких транспортных средств.

Реклама

«И мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что российский концерн «Калашников» разрабатывает технологию электрокара, который в перспективе, как полагают в компании, сможет составить конкуренцию Tesla.