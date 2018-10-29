В Петербурге арестовали обвиняемого по делу о ДТП с восемью погибшими

Суд в Санкт-Петербурге принял решение о помещении под арест водителя грузовика Scania, который обвиняется по делу о столкновении двух грузовиков и микроавтобуса на 36-м километре ЗСД, в результате которого погибли восемь человек, передает РИА «Новости».

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ромуальдаса Ряпшаса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России», — говорится в тексте сообщения.

Реклама

Отмечается, что Ряпшас будет помещен под арест на два месяца, до 26 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали участника ДТП с восемью погибшими.