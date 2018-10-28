Москвичей предупредили о перекрытии дорог на время прощания с Караченцовым

Движение автомобильного транспорта в центре Москвы ограничат в понедельник, 29 октября, на время церемонии прощания с актером Николаем Караченцовым, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

Как отмечается, движение будет ограничено в районе театра «Ленком» 29 октября с 9.00 до 13.00. В ведомстве уточнили, что будет перекрыта улица Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского.

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Сообщается, что по окончании траурной церемонии в «Ленкоме» актера в 14.00 похоронят на Троекуровском кладбище.

Караченцов играл в театре имени Ленинского комсомола (позднее «Ленком») с 1967 года.

Народный артист РСФСР скончался за день до своего 74-летия в пятницу, 26 октября.

Ранее президент России Владимир Путин в траурной телеграмме назвал Караченцова подлинной звездой.