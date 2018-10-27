На Украине во время гонок автомобиль врезался в толпу зрителей, есть пострадавшие

Криворожский отдел украинской полиции проинформировал об автомобиле, который во время гонок врезался в толпу зрителей. Об этом сообщается на сайте ведомстве в фейсбуке.

Отмечается, что инцидент произошел в Саксаганском районе. Во время «Гонки на выживание» водитель одной из гоночных машин не смог справиться с управлением, съехал с трассы и наехал на зрителей.

Реклама

«В результате столкновения четырем лицам (двое детей и двое взрослых) причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, у водителя отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что в Колумбии по меньшей мере восемь человек погибли при наезде автомобиля на толпу пешеходов, еще десять получили ранения.