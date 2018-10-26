Под Воронежем при аварии погибли три человека

В Каширском районе Воронежской области на 29 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж» при столкновении двух машин погибли три человека. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, авария произошла в районе 7.30 мск. Отмечается, что в инциденте приняли участие автомобили Chevrolet Niva и ВАЗ. В результате инцидента погибли две женщины и мужчина.

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«Водитель автомобиля Chevrolet Niva, 38-летний житель Воронежа, двигаясь со стороны областного центра в направлении Нововоронежа, допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2103 под управлением 54-летнего жителя Воронежской области», — сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в огненном ДТП под Воронежем погибли пять человек.