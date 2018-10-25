Ливень разрушил мост в Сочи

В связи с обрушением 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Черноморье».

«В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста: разрушен 20-метровый участок федеральной трассы», — рассказали в «Черноморье».

Реклама

Отмечается, что в ситуации непрекращающегося паводка проведение работ невозможно. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели людей из-за ливней на Кубани.