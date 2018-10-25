Москвичам посоветовали отказаться от автомобилей из-за мокрого снега

Центр организации дорожного движения обратился к московским водителям в твиттере с рекомендацией отказаться на время от поездок на автомобилях из-за ожидаемого мокрого снега.

«Синоптики обещают мокрый снег на севере Подмосковья уже сегодня вечером, к ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко!», — говорится в тексте сообщения.

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Автомобилистам, которые не могут отказаться от поездок на личном автомобиле, рекомендуется быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Пробки в Москве достигали 10 баллов из-за дождя 24 октября.