Москвичам посоветовали отказаться от автомобилей из-за мокрого снега
Центр организации дорожного движения обратился к московским водителям в твиттере с рекомендацией отказаться на время от поездок на автомобилях из-за ожидаемого мокрого снега.
«Синоптики обещают мокрый снег на севере Подмосковья уже сегодня вечером, к ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко!», — говорится в тексте сообщения.
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Автомобилистам, которые не могут отказаться от поездок на личном автомобиле, рекомендуется быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
Пробки в Москве достигали 10 баллов из-за дождя 24 октября.