В Нижегородской области десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Представитель экстренных служб Нижегородской области проинформировал о ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и пострадали еще десять. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о столкновении автобуса и легкового автомобиля, которое произошло на автодороге Нижний Новгород-Касимов.

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«Погиб один человек, еще 10 человек госпитализированы», — сказал источник.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП автобуса и маршрутки в Дмитровском районе Подмосковья, где погибли четыре человека.