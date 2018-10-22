В Нижегородской области десять человек пострадали в ДТП с автобусом
Представитель экстренных служб Нижегородской области проинформировал о ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и пострадали еще десять. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о столкновении автобуса и легкового автомобиля, которое произошло на автодороге Нижний Новгород-Касимов.
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«Погиб один человек, еще 10 человек госпитализированы», — сказал источник.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП автобуса и маршрутки в Дмитровском районе Подмосковья, где погибли четыре человека.