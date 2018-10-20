Грузовик снес наземный пешеходный переход в Подмосковье

Грузовой автомобиль снес наземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Движение на данном участке полностью перекрыто.

«В 22.55 в результате самопроизвольного откидывания кузова грузовой автомобиль снес наземный пешеходный переход», — сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что автобус из Петербурга в Таллин врезался в стадо кабанов.