Подозреваемый в убийстве саудовского журналиста погиб в аварии

Лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад эль-Бостани, один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, погиб в ДТП. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что эль-Бостани прибыл в Стамбул 2 октября вместе с еще 14 гражданами Саудовской Аравии. Группу этих людей подозревают в том, что в здании саудовского консульства они жестоко расправились с Хашукджи.

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Источники не раскрыли детали того, где и когда именно погиб эль-Бостани. Также неизвестно, какую роль он выполнял в предполагаемом убийстве журналиста.

Джамаль Хашукджи пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официально о смерть Хашукджи не сообщается, однако СМИ выяснили, что журналиста пытали, а затем жестоко убили.

Турецкие правоохранители ведут расследование.