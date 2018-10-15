В Черногории освободили задержанных «Ночных волков»
В Черногории освободили задержанных полицией членов местного отделения мотоклуба «Ночные волки», передает РИА «Новости».
Об этом рассказал председатель отделения мотоклуба в Черногории Вукоман Булатович.
Уточняется, что байкеры встречали прибывших с страну патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X.
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«Мы дали пояснения и провели несколько часов в полиции, где с нами обращались корректно, а потом выпустили», — сообщил Булатович.
Ранее Хирург отреагировал на задержание байкеров в Черногории.